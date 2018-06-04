НБА: "Голден Стейт" перемогли "Клівленд" у фіналі: відео найкращих моментів

Другий матч фіналу НБА між "Голден Стейт" та "Клівлендом" відбувся у Окленді. Перемогу здобули господарі паркету, повівши у фінальній серії до чотирьох перемог 2:0.

"Голден Стейт" вирішив не допускатися помилок, які були у попередньому матчі, коли перемога була здобута лише в овертаймі, та й то після помилки Джей Ар Сміта, який за рівного рахунку і володінні м’ячем на останніх секундах, не пішов атакувати кільце суперника у підсумку "Кавальєрс" поступилися і програли перший матч фіналу. Хоча сам Леброн Джеймс у цій грі набрав 51 очко.

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Господарі майданчика одразу захопили ініціативу у грі, і повели у рахунку зі старту. За всю гру "Клівденду" не вдалося наблизитися хоча б до рівного рахунку не те, щоб повести у рахунку (мінімальна перевага "ГСВ" в +2 очка була лише у першій чверті). Ще у другій чверті різниця стала двохзначною. Попри те, що "Клівленд" виграв третю чверть, однак різниця перед останньою 12-хвилинкою була +10. В подальшому "ГСВ" її вдалосмя збільшити навіть до +23, а у підсумку фінальна сирена зафіксувала 122:103.

Особливо у цьому матчі постаралися Стефен Керрі, Кевін Дюрант та Клей Томпсон. Жоден з них не здійснив дабл-дабл, але всі вони понабирали +20 за гру. При цьому Керрі влучив дев’ять трьохочкових у матчі з 17 спроб (новий рекорд за кількість влучних кидків з-за дуги для матчів фіналу).

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"Клівленд" ж відповів 29 очками Джеймса (+13 передач) та 22 очками Кевіна Лава (+10 підбирань). Також можна відзначити Хілла та Томпсона однак їх старань було замало, щоб щось протиставити "Голден Стейт". Рахунок став 2:0 на користь "Ворріорс".

Голден Стейт – Клівленд 122:103 (32:28, 27:18, 31:34, 32:23)

Наступна гра відбудеться у Клівленді 6 червня (в ніч на 7 червня в Україні). Варто додати, що "Клівленд" у 2016 році вже програвав фінальну серію саме "Голден Стейт" (тоді рахунок був 2:0 і 3:1, однак у підсумок виграв та став чемпіоном).