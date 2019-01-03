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      НБА: Лень провів феєричний матч проти "Вашингтона", Михайлюк набрав 5 очків з "Оклахомою"

      63 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      Українські легіонери в НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень результативно провели черговий ігровий день регулярного чемпіонату.

      "Вашингтон" – "Атланта" 114:98 (35:29, 29:24, 24:31, 26:14)

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      Український центровий "Атланти" Олексій Лень оформив дабл-дабл в матчі проти "Вашингтона" (98:114).

      Лень провів на майданчику 27,5 хвилин, набрав 24 очки, зробив 11 підборів, зробив 3 блок-шоти, а також одну втрату і три фоли.

      Українець реалізував 11 з 19 кидків з гри, в тому числі 1 триочковий з 3 спроб. Також потрапив один з двох штрафних кидків.

      Відеоогляд матчу Вашингтон – Атланта

      "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Оклахома-Сіті" 100:107 (25:25, 32:34, 25:19, 18:29)

      Український атакуючий захисник Святослав Михайлюк зіграв в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Оклахоми" (100:107).

      Українець провів на паркеті 7 хвилин і за цей час встиг набрати 5 очок. Свят реалізував 2 з 3 двоочкових кидків (66,6%) і 1 з 2 штрафних (50%).

      Крім того, Михайлюк здійснив 1 підбирання та 1 втрату. Рейтинг ефективності захисника склав -6.

      Відеоогляд матчу Лейкерс – Оклахома

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      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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