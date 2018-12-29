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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      НБА: "Лейкерс" Михайлюка зганьбився вдома, "Атланта" Леня вирвала перемогу в овертаймі: відео

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      "Лейкерс" програли "Кліпперс"
      "Лейкерс" програли "Кліпперс" / twitter.com/lakers

      Українські баскетболісти клубів НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень пропустили матчі своїх команд в рамках регулярного сезону.

      Міннесота – Атланта 120:123 ОТ (27:42, 32:29, 30:18, 23:23, 8:11)

      Читайте також: Михайлюк зіграв менше хвилини у програшному матчі "Лейкерс": відео

      "Атланта" зуміла обіграти "Міннесоту" в овертаймі. Український центровий команди Олексій Лень не потрапив в заявку на гру через травму спини. Попередню гру проти Індіани (121:129) українець також пропускав через пошкодження.

      Найрезультативнішим у складі "Атланти" став Бейзмор (23 очка). У "Міннесоти" Карл-Ентоні Таунз набрав 31 очко і зробив 19 підборів.

      Після цього матчу "Атланта" піднялася на 12 місце в Східній конференції і в наступному матчі зіграє з "Клівлендом".

      Відеоогляд матчу Міннесота – Атланта


      Лейкерс – Кліпперс 107:118 (23:28, 31:23, 26:31, 27:36)

      Читайте також: Українська зірка НБА травмувався

      Українець Святослав Михайлюк не отримав ігрового часу в програшному матчі "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Лос-Анджелес Кліпперс". Святослав почав зустріч з лави запасних і за рішенням тренера команди Люка Уолтона на майданчику так і не з'явився.

      "Лейкерс" зуміли виграти тільки другу чверть. "Кліпперс" перемогли у всіх інших, що і призвело до підсумкової перемоги гостей 118:107.

      Наступний матч "Лейкерс" зіграють 31 грудня проти "Сакраменто".

      Відеоогляд матчу Лейкерс – Кліпперс

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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