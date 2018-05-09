NBA: визначилися фіналісти Західної конференції

8 травня у п’ятих матчах півфінальної серії Західної конференції визначилися команди, які зіграють між собою у фіналі. Ними стали "Голден Стейт" та "Х’юстон".

Кожна з команд перемогла у серії до чотирьох перемог з рахунком 4:1. Так, "Х’юстон" виявився сильнішим за "Юту", обігравши "джазменів" у останньому матчі 112:102. При цьому Кріс Пол здійснив дабл-дабл, до 41 очка додавши 10 передач.

Х’юстон – Юта 112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24)

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Щодо чинних чемпіонів NBA "Голден Стейт", то вони перемогли у серії "Нью-Орлеан". 34 очки та 19 підборів Девіса разом з тріпл-даблом Холідея (27 очок + 10 підборів + 11 передач) нічого не змогли протиставити Дюранту, Каррі та Томпсону які на трьох набрали 75 очок.

Голден Стейт – Нью-Орлеан 113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29)



Щодо Східної конференції, то у фінал вийшов "Клівленд". У парі між "Бостоном" та "Філадельфією" рахунок 3:1. П’ятий матч між командами відбудеться в ніч на четвер, 10 травня (за київським часом) на майданчику "Бостона".

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