21:05
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

NBA: визначилися фіналісти Західної конференції

163 Читать новость на русском
"Голден Стейт" вийшов у фінал Західної конференції NBA / NBA

8 травня у п’ятих матчах півфінальної серії Західної конференції визначилися команди, які зіграють між собою у фіналі. Ними стали "Голден Стейт" та "Х’юстон".

Кожна з команд перемогла у серії до чотирьох перемог з рахунком 4:1. Так, "Х’юстон" виявився сильнішим за "Юту", обігравши "джазменів" у останньому матчі 112:102. При цьому Кріс Пол здійснив дабл-дабл, до 41 очка додавши 10 передач.

Х’юстон – Юта 112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24)

Читайте також: Український баскетболіст Гладир став найкращим гравцем фіналу Ліги Чемпіонів

Щодо чинних чемпіонів NBA "Голден Стейт", то вони перемогли у серії "Нью-Орлеан". 34 очки та 19 підборів Девіса разом з тріпл-даблом Холідея (27 очок + 10 підборів + 11 передач) нічого не змогли протиставити Дюранту, Каррі та Томпсону які на трьох набрали 75 очок.

Голден Стейт – Нью-Орлеан 113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29)


Щодо Східної конференції, то у фінал вийшов "Клівленд". У парі між "Бостоном" та "Філадельфією" рахунок 3:1. П’ятий матч між командами відбудеться в ніч на четвер, 10 травня (за київським часом) на майданчику "Бостона".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Теги: Новини спорту Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 209
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 397
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2066
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1227
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 489
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук