Реальний ВВП України у II кварталі скоротився на 11,4% у річному вимірі. Крім того, погіршилися показники діяльності фактично усіх галузей економіки.

Основними причинами падіння ВВП стали скорочення внутрішнього попиту та падіння інвестицій. Під час пандемії люди зменшили споживчі витрати, а бізнес відклав нові проєкти, повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Читайте також Яким буде курс долара та ріст ВВП у держбюджеті-2021 – відповідь Шмигаля

Нацбанк додав, що обсяги експорту товарів та послуг скоротилися, втім значно меншими темпами, ніж імпорт. З урахуванням цього внесок чистого експорту у зміну ВВП був додатнім. Однак, погіршилися показники діяльності майже усіх галузей економіки.

Окрім суттєвого просідання аграрного сектору, поглибився спад у промисловості, будівництві, IT, а також усіх секторах послуг,

– підкреслили в Нацбанку.

Зверніть увагу! За прогнозами уряду у 2021 році ВВП зросте на 4,7%. Це передбачено у проєкті Державного бюджету-2021.

Коли очікувати на відновлення економіки

М’якіші умови карантину, пожвавлення зовнішнього попиту та активізація внутрішнього споживання сприятимуть відновленню економіки. НБУ прогнозує, що вже у III кварталі 2020 року очікується поступове покращення.

Що таке ВВП?

Валовий внутрішній продукт – це вартість річного обсягу товарів та послуг, які створені в державі. Ресурси, з яких виготовлють товари, належать громадян цієї країни та іноземцям.



Бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу