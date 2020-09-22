Нацбанк назвав причини скорочення ВВП: коли чекати на відновлення
Реальний ВВП України у II кварталі скоротився на 11,4% у річному вимірі. Крім того, погіршилися показники діяльності фактично усіх галузей економіки.
Основними причинами падіння ВВП стали скорочення внутрішнього попиту та падіння інвестицій. Під час пандемії люди зменшили споживчі витрати, а бізнес відклав нові проєкти, повідомили у пресслужбі Національного банку України.
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Нацбанк додав, що обсяги експорту товарів та послуг скоротилися, втім значно меншими темпами, ніж імпорт. З урахуванням цього внесок чистого експорту у зміну ВВП був додатнім. Однак, погіршилися показники діяльності майже усіх галузей економіки.
Окрім суттєвого просідання аграрного сектору, поглибився спад у промисловості, будівництві, IT, а також усіх секторах послуг,
– підкреслили в Нацбанку.
Коли очікувати на відновлення економіки
М’якіші умови карантину, пожвавлення зовнішнього попиту та активізація внутрішнього споживання сприятимуть відновленню економіки. НБУ прогнозує, що вже у III кварталі 2020 року очікується поступове покращення.
Що таке ВВП?
Валовий внутрішній продукт – це вартість річного обсягу товарів та послуг, які створені в державі. Ресурси, з яких виготовлють товари, належать громадян цієї країни та іноземцям.
Бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу