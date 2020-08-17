Нацбанк буде згладжувати зайві коливання курсу в обидві сторони. Однак регулятор не публікуватиме критерії, за якими визначає, коли йому виходити на ринок з інтервенціями.

Нацбанк регулюватиме коливання курсу

Плаваюче курсоутворення та ключові принципи роботи Нацбанку на міжбанку зберігаються, повідомив глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Ми будемо згладжувати надмірні коливання курсу, як в одну, так і в іншу сторону,

– зазначив Шевченко.

Водночас він наголосив, що регулятор не публікуватиме точні критерії, за якими визначає, коли йому потрібно виходити на ринок з інтервенціями. За словами глави Нацбанку, це "розв'яже руки" для валютних спекуляцій.

"Якщо учасники ринку будуть наперед знати, коли НБУ виходить на ринок, вони будуть використовувати це для отримання спекулятивних доходів, – пояснив Шевченко.

Та додав, що економіка від цього нічого не виграє.

Позитивне сальдо інтервенцій у 2020

Глава НБУ також розповів, що в серпні регулятор викуповував надлишки валюти на ринку. Від початку 2020 року домігся позитивного сальдо інтервенцій у 800 мільйонів доларів. Шевченко зазначив, що цьому сприяла політика плаваючого курсу.

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