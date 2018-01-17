НБУ бачив усе, що відбувалося в "Приватбанку", – економіст про махінації Коломойського

Законно чи ні вивели з "Приватбанку" 5,5 мільярдів доларів, треба досліджувати. Не буває так: звинувачують колишніх власників банку, а влада і НБУ чисті і ні в чому не винні.

Таку думку сайту "24" висловив екс-міністр економіки Володимир Лановий.

Як нагадує фахівець, у 2014 році після Революції гідності НБУ дав "Приватбанку" 30 мільярдів гривень кредиту. За тодішнім курсом це близько 3,5 мільярдів доларів. З того моменту пройшло чотири роки, і НБУ фактично не вимагав повернення боргу і не застосовував до "Приватбанку" санкцій. Але рік тому держава націоналізувала "Приватбанк".

Націоналізація "Приватбанку" була дивною. У акціонерів забрали майно, а вони лишилися задоволеними. При цьому НБУ взяв на себе величезні борги "Приватбанку". Для чого брати на державу такі борги? Це стара схема. Коли приватний сектор не повертає борги, а потім влада їх націоналізує і роблять людей мільярдерами,

– розповідає Володимир Лановий.

Тому, на думку економіста, потрібно досліджувати і доводити факт виведення з "Приватбанку" 5,5 мільярдів доларів. Тому що, зазначає Лановий, не буває так, що винен хтось один. Із системи вийшло 150 мільярдів гривень, а винні акціонери, навіть не менеджери, які є відповідальними за діяльність банку.

"Чи були дії "Приватбанку" зумисні, чи це якісь "договорняки" з боржниками, все треба доводити. Тому що це притягнуто за вуха. Щоб звинуватити когось і після чергового грошового провалу, до якого ми йдемо, сказати: ви ж бачили, що відбувалося. Насправді НБУ не виконував свої функції контролю, але все, що відбулося з "Приватбанком", в електронному вигляді бачив. Тому запитання лишаються", – наголосив Лановий.

Нагадаємо, 16 січня представник детективного агентства – компанії Kroll Альфредо Белло, яке розслідувало діяльність колишніх власників та менеджерів "Привату" з 2007 року і до моменту націоналізації, заявив, що з 2007 року шахрайським шляхом з "Приватбанку" було виведено 5,5 мільярдів доларів. Екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський назвав це маячнею.