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      НБУ дозволив іноземним банкам торгувати гривнею за межами України: що зміниться

      1013 Читать новость на русском
      Купити валюту за гривню тепер можна у будь-якого іноземного банку / ukrinform.ua

      Національний банк України розширив можливості іноземних банків торгувати гривнею. Зокрема, за допомогою української національної валюти можна буде торгувати іноземними валютами за межами України.

      Для цього було уточнено визначення термінів "валютний ринок України" та "міжнародний валютний ринок", повідомляє Національний банк України.

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      Державний регулятор очікує, що такий крок сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України та гривневих активів. Разом з тим це має сприяти подальшому зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку.

      Завдяки внесеним змінам іноземні банки за допомогою гривні зможуть вільно купувати або продавати іноземну влаюту. Зокрема, за використання для цього власних кореспондентських рахунків в українських банках.

      Що зміниться після такого нововведення

      Раніше іноземні банки могли купувати або продавати валюту за гривні лише в українських банках. Тепер для цього достатньо буде мати кореспондентський у будь-якому українському банку, а торгувати за допомогою гривні з будь-яким іншим банком.

      Що таке кореспондентський рахунок?Кореспондентський рахунок – банківський рахунок, відкритий одним банком іншому задля здійснення міжбанківських переказів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Банки НБУ Гривня
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