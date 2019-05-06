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      Які ризики для фінансової стабільності України: заява Нацбанку

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      Фінансова стабільність в Україні
      Фінансова стабільність в Україні / finance.liga.net

      Члени Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання щодо рівня облікової ставки відзначили появу нових істотних ризиків для фінансової стабільності України.

      Судові рішення щодо "Приватбанку" можуть дискредитувати заходи щодо забезпечення прозорості та ефективності банківської системи та створити загрози фінансовій стабільності. Про це повідомив Комітет з монетарної політики.

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      "Крім того, в умовах політичної невизначеності актуальним залишається також ризик для збереження незалежності Національного банку, який є фундаментом для посилення довіри бізнесу та населення до рішень з монетарної політики та банківського нагляду", – пишуть у заяві.

      У НБУ вважають, що зазначені ризики в разі справдження можуть мати масштабні наслідки. Вони загрожують припиненням підтримки з боку міжнародних партнерів та ускладненням доступу до фінансових ресурсів на тлі пікових виплат за державним боргом.

      Реалізація таких ризиків є форс-мажором і не входить до базового макроекономічного сценарію, який передбачає поступове пом'якшення монетарної політики, 
      – повідомили члени КМП.

      "Натомість за збільшення ймовірності їх реалізації Національний банк повинен буде відповідно реагувати, зокрема монетарними інструментами", – йдеться в заяві.

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      Теги: Новини України Фінанси Гроші НБУ
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