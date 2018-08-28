НБУ не може впливати на курс валют, – заступник голови Нацбанку

Заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявив, що НБУ не може впливати на курс валют і не може його підтримувати на якомусь рівні.

Про це повідомляє "Українські Новини".

"Хай дивляться і нехай хвилюються. Ми не можемо впливати на курс і не можемо його підтримувати на якомусь рівні", – сказав Чурій.

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Водночас він наголосив, що курс гривні в Україні є плаваючим, а не фіксованим.

Ми на сьогодні маємо плаваючий курс гривні. Національний банк не відповідає за курс ні за законом, ні за Конституцією. Мета НБУ – досягнення низької стабільної інфляції,

– пояснив заступник голови Нацбанку.

При цьому він запевнив, що регулятор був готовий до сезонної девальвації гривні.

"Так, ми були готові (до девальвації). Гривня насправді – сезонна валюта", – сказав Чурій.

Він також розповів, що з 2011 року по 2014 рік для утримання курсу гривні на певному рівні НБУ витратив 40 мільярдів доларів, а борг України в іноземній валюті становить 46 мільярдів доларів.

До слова, за даними НБУ, курс валют 28 серпня є таким: долар – 27 гривень 88 копійок, євро – 32 гривні 43 копійки.