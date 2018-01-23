НБУ передав Світовому банку золотовалютних резервів на 1 мільярд доларів

Національний банк України передав 1 мільярд доларів золотовалютних резервів країни в управління Світовому банку.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на слова заступника голови НБУ Олега Чурія.

За його словами, таке передання дає змогу здійснювати операції із ЗВР, аналогічні тим, які проводить Світовий банк для навчання персоналу і здобуття необхідного досвіду.

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Зокрема, персонал НБУ дістає можливість дистанційно навчатися в американських інститутах і університетах (наприклад, в інституті CFA).

Чурій зазначив, що Світовий банк керує резервами 53 країн світу. Він виступає як зовнішній менеджер частини резервів, надає консультаційні послуги, доступ до результатів своїх економічних досліджень, організовує періодичні семінари з управління резервами.