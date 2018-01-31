НБУ показав нову монету на честь "кіборгів"

Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету "Захисникам Донецького аеропорту".

Про це повідомили у прес-службі Музею грошей Нацбанку на сторінці у Facebook. Перша партія монет із недорогоцінних металів вийшла номіналом у 10 гривень у кількості 1 мільйон монет.

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Пам’ятна монета "Захисникам Донецького аеропорту" виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.

"Люди витримали, не витримав бетон". 242 дні тривала оборона Донецького аеропорту, ворог назвав їх "кіборгами", адже не міг зрозуміти, як вони не могли взяти Донецький аеропорт, який захищали лише кілька десятків українських військових", – нагадує НБУ історію героїв.

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