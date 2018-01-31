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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

НБУ показав нову монету на честь "кіборгів"

21:02, сьогодні 39 Читать новость на русском
НБУ показав нову монету на честь
НБУ показав нову монету на честь "кіборгів" / Фото з facebook

Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету "Захисникам Донецького аеропорту".

Про це повідомили у прес-службі Музею грошей Нацбанку на сторінці у Facebook. Перша партія монет із недорогоцінних металів вийшла номіналом у 10 гривень у кількості 1 мільйон монет.

Читайте також: Донецький аеропорт: історії "кіборгів", які трималися до останнього

Пам’ятна монета "Захисникам Донецького аеропорту" виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.

"Люди витримали, не витримав бетон". 242 дні тривала оборона Донецького аеропорту, ворог назвав їх "кіборгами", адже не міг зрозуміти, як вони не могли взяти Донецький аеропорт, який захищали лише кілька десятків українських військових", – нагадує НБУ історію героїв.

НБУ показав нову монету на честь

НБУ показав нову монету на честь "кіборгів"

НБУ показав нову монету на честь

НБУ показав нову монету на честь "кіборгів"

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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