НБУ продає на аукціоні нерухомість банків-боржників

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення продати на аукціоні нерухомість, отриману від банків в якості погашення боргів.

Про це пише прес-служба НБУ.

Читайте також: Нацбанк випускає монету про копання картоплі: опубліковані фото

Аукціон проводиться на сайті zakupki.prom.ua. НБУ виставив на продаж 13 об’єктів нерухомості отриманих, в рахунок погашення заборгованості. У цьому списку є три об’єкти, які вже виставлялися на аукціон та не були продані.

Початок електронних торгів призначено на 5 червня 2018 року о 9:00. Аукціон триватиме до 18:00.

Нагадаємо, що Парламент України прийняв закон "Про валюту" у першому читанні. Цей документ має спростити життя українцям, які мають справу з іноземною валютою.