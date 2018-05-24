НБУ програв Коломойському апеляцію щодо "Буковелю"

"Національний банк" програв екс-власнику "Приватбанка" в Київському апеляційному господарському суді і не зможе забрати у нього курорт "Буковель".

Про це написав FinClub з посиланням на джерело в прес-службі НБУ.

Читайте також: "Занадто висока ціна": Коломойський пояснив, чому Путін не йде з Донбасу

22 травня Київський апеляційний господарський суд відхилив скаргу НБУ і постановив залишити в силі рішення Господарського суду Києва від 21 лютого про розірвання іпотечних угод між НБУ та ТОВ "Скорзонера".

Суд зробив висновок, що НБУ міг списати заборгованість за рефінансування з рахунків вже державного "Приватбанку", але не зробив цього.

Національний банк подаватиме касаційну скаргу,

– повідомили в прес-службі.

В рішенні суду йдеться про те, що в серпні 2017 року "Національний банк" вимагав від позивача погасити заборгованість "Приватбанка" в розмірі 2,66 мільярда гривень в тридцятиденний термін.

В лютому суд першої інстанції задовольнив позов ТОВ "Скорзонера" в НБУ та розірвав шість іпотечних угод, укладених між позивачем та відповідачем в якості забезпечення боргових зобов’язань "Приватбанка" перед "Національним банком" щодо кредитів за рефінансування.

Ці угоди були укладені між ТОВ "Скорзонера" та НБУ в жовтні 2014 року.

Предметом іпотеки за угодами виступало нерухоме майно, що належить позивачу, за адресою розташування гірськолижного курорту "Буковель".