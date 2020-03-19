НБУ просить проводити розрахунки онлайн та йде на поступки банкам

У Національному банку закликають українців в умовах карантину користуватися онлайн-послугами. Тому регулятор тимчасово скасував для банків тарифи у Системі електронних платежів. Крім того, знизять розмір комісії, яку банки платять один одному, коли обслуговують не своїх клієнтів.

Про спрощення у системі онлайн-обслуговування повідомили у фейсбуці НБУ.

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У Нацбанку заявляють, що наразі дистанційні банківські послуги є пріоритетними. В умовах карантину регулятор шукає шляхи для їхньої популяризації та зниження вартості таких послуг. Українці повинні уникати відвідування відділень банків та користуватись послугами онлайн.

Тому НБУ тимчасово скасував для банків тарифи у Системі електронних платежів (СЕП). Тепер це безкоштовно,

– повідомили в НБУ.

Також Національний банк планує знизити тарифи на інтерчейндж, тобто комісію, яку банки платять один одному, коли обслуговують не своїх клієнтів.

Що таке Система електронних платежів Національного банку? Державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України. СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов’язаннями банків та інших учасників системи.

Зверніть увагу! На час карантину Нацбанк знезаражуватиме усі банкноти, які отримує від комерційних банків. Для цього їх на 14 днів поміщатимуть у сховище.



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