НБУ скасував реєстрацію платіжної системи TYME: відома причина

Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є ТОВ "ФК "ОМП-2013". Окрім того, НБУ скасував реєстрацію учасників цієї платіжної системи.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Причиною прийняття рішення стало отримання Національним банком України документально підтвердженої інформації від Служби безпеки України про те, що міжнародна платіжна система TYME здійснює перекази коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що становить ризики виникнення загроз національній безпеці України", – пояснили в НБУ.

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Відтак, тепер TYME повинна припинити надання послуг з переказів грошей до 20 червня та завершити взаєморозрахунки за здійсненими переказами у платіжній системі, згідно з правилами платіжної системи та відповідними договорами.