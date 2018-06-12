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НБУ спростив проведення операцій з обміну валют

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Нацбанк дозволив обмін валют через інтернет-банкінг
Нацбанк дозволив обмін валют через інтернет-банкінг / tsn.ua

Національний банк України спростив валютно-обмінні операції в Україні. Відтепер банки не зобов'язані зберігати фізичні копії квитанцій про обмін валют.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

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Тепер для того щоб купити або продати валюту не обов'язково підписувати квитанцію. Нові правила дозволяють проводити операції з обміну валюти через системи інтернет-банкінгу.

"Фінансові установи, що здійснюють обмін валют, наразі зобов’язані оформлювати два паперові примірники квитанції та два паперові розрахункові документи, що друкуються реєстратором розрахункових операцій (РРО). В подальшому вони оформлюватимуть для клієнтів валютно-обмінні операції тільки одним документом – документом, який друкується РРО. Відповідно. вони не будуть видавати клієнтам квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції", – пояснють в НБУ. 

Зазначається, що банки та фінансові установи зможуть проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої.

Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв,
– йдеться у повідомленні.

Також НБУ запровадив систему електронного документообігу. Відтепер фінансові установи зможуть формувати звітну документацію з валютно-обмінних операцій у вигляді електронного документа.

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"Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України № 63 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 07 червня 2018 року. Вони набувають чинності з 01 липня 2018 року", – зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що глава Національного банку України Яків Смолій зауважив, що для зміцнення гривні на валютному ринку та збільшення платіжного балансу України в середньостроковій перспективі потрібне реальне збільшення внутрішнього виробництва, а також експорту товарів і послуг.

 

Теги: Новини України НБУ Гроші Валюта
Джерело: 24 Канал
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