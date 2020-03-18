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      НБУ витратив менше валюти на підтримку гривні

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      НБУ витратив менше валюти на підтримку гривні / ТРК "Люкс"

      Національний банк України 18 березня продав на міжбанківському валютному ринку 200 мільйонів доларів. Це на 33% менше, ніж попереднього дня.

      Регулятор брав активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомив у фейсбуці Нацбанку.

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      Ми продали 200 мільйонів доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні, як і передбачає режим гнучкого курсоутворення,
      – йдеться в повідомленні.

      А це на 33%, або ж на 100 мільйонів доларів менше, ніж було попереднього дня – 17 березня.

      У НБУ також додали, що наразі попит на валюту продовжує переважати пропозицію. Причина – погіршення настроїв учасників фінансового ринку через коронавірус. Психологічний чинник залишається ключовим рушієм послаблення гривні впродовж останніх тижнів.

      Основне про ситуацію з курсом долара

      • Попит на іноземну валюту в Україні відчутно зріс після падіння ціни на нафту та запровадження карантину через коронавірус.
      • Через те, що готівкову валюту доставляли літаками, карантинні обмеження призводять до затримок.
      • Тому попит відчутно переважає над пропозицією валюти, що впливає на її постійне здорожчання. Протягом останніх 10 днів гривня знецінилася відносно долара на 3 гривні.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Фінанси Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Курси валют Валюта Долар-Гривня Гривня НБУ Новини України
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