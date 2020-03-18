НБУ витратив менше валюти на підтримку гривні

Національний банк України 18 березня продав на міжбанківському валютному ринку 200 мільйонів доларів. Це на 33% менше, ніж попереднього дня.

Регулятор брав активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомив у фейсбуці Нацбанку.

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Ми продали 200 мільйонів доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні, як і передбачає режим гнучкого курсоутворення,

– йдеться в повідомленні.

А це на 33%, або ж на 100 мільйонів доларів менше, ніж було попереднього дня – 17 березня.

У НБУ також додали, що наразі попит на валюту продовжує переважати пропозицію. Причина – погіршення настроїв учасників фінансового ринку через коронавірус. Психологічний чинник залишається ключовим рушієм послаблення гривні впродовж останніх тижнів.

Основне про ситуацію з курсом долара