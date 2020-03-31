НБУ вперше з початку кризи не продавав, а викупав долар

Вперше з початку кризи, яку спричинив коронавірус, Національний банк купив валюту на міжбанківському валютному ринку на 64 мільйонів доларів.

У Нацбанку переконані, що це пов'язано з ухваленням Верховною Радою важливих законопроєктів, які наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ. Про це мовиться у фейсбуці НБУ.

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Позитивні новини з Верховної Ради, які наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ, ймовірно, підбадьорили валютний ринок,

– зазначили у відомстві.

У НБУ додали, що 31 березня пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит, тож гривня зміцнилася.

Додамо, що 30 березня парламентарі проголосували за 2 важливих закони – про банки, або ж "антиколомойський" та скасували мораторій на ринок земель сільськогосподарського призначення. Саме ці закони були головною вимогою МВФ для отримання Україною кредиту.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після виконання умов Фонду Україна протягом 15 днів отримає перший швидкий транш на 1,75 – 2 мільярди доларів одразу у бюджет країни.

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