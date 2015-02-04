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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НБУ знизив курс нацвалюти до нового мінімуму — 16,73 гривень за долар

      495 Читать новость на русском
      Долари
      Долари / panamericanworld.com

      За офіційним курсом Національного банку, встановленим 4 лютого, долар, євро, фунт, злотий та рубль подорожчали.

      Національний банк України встановив офіційні курси валют на рівні:

      100 доларів США — 1672.8929 грн
      100 євро — 1903.0830 грн
      100 англійських фунтів стерлінгів — 2524.1501 грн
      100 польських злотих — 457.2520 грн
      10 російських рублів — 2.4684 грн

      blog_ava
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
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      15654
      Теги: Курси валют НБУ
      Джерело: НБУ
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      Новини за 4 лютого 2015
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