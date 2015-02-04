НБУ знизив курс нацвалюти до нового мінімуму — 16,73 гривень за долар
За офіційним курсом Національного банку, встановленим 4 лютого, долар, євро, фунт, злотий та рубль подорожчали.
Національний банк України встановив офіційні курси валют на рівні:
100 доларів США — 1672.8929 грн
100 євро — 1903.0830 грн
100 англійських фунтів стерлінгів — 2524.1501 грн
100 польських злотих — 457.2520 грн
10 російських рублів — 2.4684 грн
Джерело: НБУ
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