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      НБУ знизив облікову ставку: що це означає та чому це важливо

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      Облікову ставку знизили до 13,5% / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Облікова ставка, за рішенням Національного банку України, з 13 грудня 2019 року становитиме 13,5 % річних. Це означає, що банки мали б змінити процентні ставки для кредитів та депозитів українців.

      Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу щодо змін у монетарній політиці, як повідомила "Економічна правда".

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      "Ми прискорюємо пом'якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж ми очікуємо", – заявив Смолій.

      На що впливає зниження облікової ставки

      Зміна облікової ставки – сигнал для банків для зміни процентних ставок за вкладами українців і кредитами.

      • Проценти для депозитів українців повинні збільшитися. 
      • Проценти за кредитами для українців повинні зменшитися.

      Однак цей зв'язок не є прямим. Річ у тому, що облікова ставка впливає на вартість кредитів, які надає НБУ комерційним банкам. Якщо вона висока, то для банків дорогими є позики рефінансування від держави, а отже – банки дорожче пропонують українцям власні кредити.

      Що таке облікова ставка НБУ? Це один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для усіх банків орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошей.

      Чому зміцніла гривня

      Посилення гривні відбувалося внаслідок дії низки чинників.

      • У жовтні – грудні була надлишкова пропозиція валюти через надходження від експорту.
      • Приплив грошей іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду.
      • Закупівля з боку НБУ надлишкової валюти для поповнення міжнародних резервів.

      Загалом із початку 2019 року обсяг чистих валютних надходжень на міжбанківський ринок сягнув понад 5,5 мільярда доларів США. Це й сприяло значному зміцненню курсу гривні.

      Зауважимо, що 13,5% – це найнижча облікова ставка НБУ з 2015 року, окрім періоду з травня по жовтень 2017, коли вона становила 12,5%.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України НБУ Гроші Гривня
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