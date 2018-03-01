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НБУ звітує про збільшення міжнародних резервів України

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НБУ звітує про збільшення міжнародних резервів України
НБУ звітує про збільшення міжнародних резервів України / Фото із відкритих джерел

У Національному банку України відзвітували, на скільки за місяць зросли міжнародні резерви України.

Про це під час брифінгу у четвер повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

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За даними регулятора, станом на кінець лютого 2018-го міжнародні резерви України зросли до 18,5 мільярдів доларів.

Для порівняння, на початку лютого ця сума становила 18,443 мільярда доларів.

Резерви на сьогодні становлять приблизно 18,5 млрд доларів з урахуванням тих інтервенцій на купівлю іноземної валюти, яку НБУ проводить майже щодня,
– уточнив під час монетарного брифінгу заступник голови НБУ.

В.о. глави Нацбанку Яків Смолій зазначив, що перемога НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі, хоча має і позитивний фактор для динаміки золотовалютних резервів країни, проте основним джерелом їх поповнення є співпраця з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і іншими фінансовими організаціями .

"Ми зараз не можемо сказати, як "Нафтогаз" розпорядиться коштами, які він ще не отримав, а тільки виграв в суді. Тому, продовження співпраці з МВФ і отримання чергових траншів є необхідною умовою поповнення золотовалютних резервів", – наголосив Смолій.

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28 лютого Стокгольмський арбітражний суд зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту.

Теги: Новини України Гроші НБУ
Джерело: 24 Канал
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