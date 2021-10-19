Проте згодом це категорично заперечив товариш померлого. Він сказав, що такого просто не могло бути.
До теми Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим
"Був трудоголіком і нормальним"
З журналістами поспілкувався колега по роботі Павлова. Він зазначив, що той був цілком нормальною людиною та не мав алкогольної залежності.
Він був трудоголіком, 90% свого життя провів на роботі. А в нас на заводі це неприпустимо,
– додав чоловік.
Також він розповів, що в день загибелі заїжджав до товариша, щоб привезти води. Це поясним тим, що Павлов тоді занедужав і відчував слабкість.
Коментар друга померлого: дивіться відео "Первый Городской"
Що було відомо раніше
Тіло Павлова-молодшого виявив його друг приблизно о пів на 17 годину. Згодом це підтвердили й у поліції. Там також зазначили, що в день трагедії чоловік погано почувався.
А від 11 години ранку він перестав виходити на зв'язок. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті.
Коротко про смерть Констянтина Павлова
- Мера Кривого Рогу знайшли мертвим 15 серпня 2021 року в селі Вільне на Дніпропетровщині.
- Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- Стало відомо, що його могли довести до самогубства та це було однією з версій слідства.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що тримає справу на "особистому контролі".
- Похорон політика відбувся 19 серпня.