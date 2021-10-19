"Не був алкоголіком": спростували поширену версію загибелі брата Павлова

У Кривому Розі 18 жовтня знайшли мертвим Андрія Павлова, який був молодшим братом мера Кривого Рогу Констянтина Павлова. В мережі одразу повідомили. що чоловік страждав від алкогольної залежності.

Проте згодом це категорично заперечив товариш померлого. Він сказав, що такого просто не могло бути.

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"Був трудоголіком і нормальним"

З журналістами поспілкувався колега по роботі Павлова. Він зазначив, що той був цілком нормальною людиною та не мав алкогольної залежності.

Він був трудоголіком, 90% свого життя провів на роботі. А в нас на заводі це неприпустимо,

– додав чоловік.

Також він розповів, що в день загибелі заїжджав до товариша, щоб привезти води. Це поясним тим, що Павлов тоді занедужав і відчував слабкість.

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Що було відомо раніше

Тіло Павлова-молодшого виявив його друг приблизно о пів на 17 годину. Згодом це підтвердили й у поліції. Там також зазначили, що в день трагедії чоловік погано почувався.

А від 11 години ранку він перестав виходити на зв'язок. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті.

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