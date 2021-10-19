"Не був алкоголіком": спростували поширену версію загибелі брата Павлова
Джерело:телеграм "Первый Городской"
У Кривому Розі 18 жовтня знайшли мертвим Андрія Павлова, який був молодшим братом мера Кривого Рогу Констянтина Павлова. В мережі одразу повідомили. що чоловік страждав від алкогольної залежності.
Проте згодом це категорично заперечив товариш померлого. Він сказав, що такого просто не могло бути.
До теми Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим
"Був трудоголіком і нормальним"
З журналістами поспілкувався колега по роботі Павлова. Він зазначив, що той був цілком нормальною людиною та не мав алкогольної залежності.
Він був трудоголіком, 90% свого життя провів на роботі. А в нас на заводі це неприпустимо,
– додав чоловік.
Також він розповів, що в день загибелі заїжджав до товариша, щоб привезти води. Це поясним тим, що Павлов тоді занедужав і відчував слабкість.
Коментар друга померлого: дивіться відео "Первый Городской"
Що було відомо раніше
Тіло Павлова-молодшого виявив його друг приблизно о пів на 17 годину. Згодом це підтвердили й у поліції. Там також зазначили, що в день трагедії чоловік погано почувався.
А від 11 години ранку він перестав виходити на зв'язок. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті.
Коротко про смерть Констянтина Павлова
- Мера Кривого Рогу знайшли мертвим 15 серпня 2021 року в селі Вільне на Дніпропетровщині.
- Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- Стало відомо, що його могли довести до самогубства та це було однією з версій слідства.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що тримає справу на "особистому контролі".
- Похорон політика відбувся 19 жовтня.