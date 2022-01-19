"Не чистять, не посипають": на дорогах зросла кількість ДТП через негоду

У регіонах України вирує негода – знеструмлені населені пункти, заметілі на трасах та шляхи вкриті ожеледицею. Через таку погоду суттєво зросла кількість ДТП на дорогах.

Так на Львівщині за попередню добу трапилося більше сотні аварій. Упродовж дня патрульні безперервно курсували з виклику на виклик.

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Водії скаржаться на поганий стан доріг

На вулицях Львова ДТП ледь не на кожному кроці, відповідно і затори. Водії скаржаться на поганий стан доріг.

"Усюди слизько. Воно зверху ніби посипано, а під низом лід", – каже водій Костянтин. Інші ж кажуть, що аварій багато, бо слизько. "Не чистять, не посипають", – констатував керманич Петро.

Непереливки й водіям автобусів. Річ у тім, що керують транспортом доволі габаритним.

То ДТП було посеред дороги, я хотів об'їхати, і воно забуксувало. Десь півтори години (стою – 24 канал),

– розповів водій маршрутки.

Окрім ожеледиці патрульні називають й інші причини дорожньо-транспортних пригод. За словами патрульного поліцейського Богдана Каталаха, основна маса ДТП відбулася в прибудинкових територіях – у вуличках, дрібних виїздах, де техніка була, але не була настільки часто, як на основних вулицях.

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"Водії, нехтуючи більш безпечною швидкістю та безпечною дистанцією, різко гальмували, також недостатньо плавно входили в повороти й унаслідок чого відбувалися зіткнення на припарковані автомобілі та між машинами", – зазначив поліцейський.

Техніка та двірники не справляються

Дороги стали льодяними, бо вночі падав мокрий сніг, який примерзав. Тож, попри посилену роботу комунальників, техніка та двірники не справлялися. Найперше сиплять магістральні вулиці, опісля беруться до міжквартальних.

Виконувач обов'язків начальника управління інженерного господарства Львова Іван Матківський відзначив, що кожна спецтехніка має свій розроблений маршрут, який опрацьовують.

Це 3 – 5 кілометрів, є закільцьовані вулиці. Коли обробляє піскосумішшю, він знову їде завантажуватись і потім повторно, де якісь недоліки,

– роз'яснив Матківський.

Усі служби працюють у посиленому режимі. Наразі синоптики не тішать покращенням погодних умов.