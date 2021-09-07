Суд виправдав військового антивакцинатора з Одещини: деталі обвинувачення

Біляївський районний суд на Одещині закрив провадження щодо адміністративної відповідальності службовця однієї з військових частин ВМС. Цю справу відкрили після того, як той відмовився робити щеплення від коронавірусу.

Він це пояснив недовірою до вакцини. Також сказав, що не хоче вакцинуватися поки не зробить повне обстеження стану свого здоров'я.

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Загрожував штраф і арешт

Чоловік є матросом і обіймає посаду механіка радіотехнічної ремонтної майстерні. Коли прозвучала ця відмова, командир склав протокол за статтею про відмову від виконання підлеглим законних вимог керівництва. Там також була примітка "в умовах особливого періоду".

Через це службовцю загрожував досить великий штраф – від 2456 до 4760 гривень. Також могли присудити арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Чому чоловіка виправдали

Суд вивчив поданий документ і знайшов в ньому безліч прогалин. Зокрема, у виписаному протоколі не було посилання на нормативний правовий акт, яким підтверджується законність вимог командира. Також не було конкретно наведено, яку саме законну вимогу командира не виконав матрос.

Окрім цього, суддя Ігор Горяєв звернув увагу на наказ МОЗ від 24 грудня 2020 року 3018. Відповідно до нього вакцинація від коронавірусної хвороби в Україні є добровільною. Мовиться про всі групи населення, а також професійні групи.

Відтак ухвалили рішення визнати відсутність порушення. Тому службовець уникне відповідальності.