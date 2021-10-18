Про це повідомили в одному з місцевих телеграм-каналах 17 жовтня. Проте вже наступного дня в міськраді Харкова заявили, що наразі ситуація не настільки критична, як про це пишуть у мережі.

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Що казали медики

Харків'янка оприлюднила відео, на якому спілкування з лікарями швидкої. Їх викликали через те, що в жінки з коронавірусом почав погіршуватись стан.

Коли медики приїхали, вони підтвердили, що пацієнтка в дуже поганому стані та помирає. При цьому в них із собою не було кисневого балона. Працівники швидкої казали, що не заберуть хвору, оскільки лікарні переповнені.

Але вони все ж погодилися, коли співрозмовниця почала погрожувати поліцією. Спершу її доставили до 17 міської лікарні, де не госпіталізовували, а потім уже до 22.

Спілкування харків'янки з працівниками швидкої: дивіться відео телеграму "Труха"

Називають політичним піаром

Ситуацію з коронавірусом у місті прокоментувала заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, інформація про те, що в лікарнях міста зайняті всі ліжка з киснем для хворих на COVID-19 – політична маніпуляція.

Мовляв, це не відповідає дійсності, оскільки допомогу нібито надають усім, хто її потребує. Також вона зазначила, що всі ліжка для хворих з COVID-19 повністю забезпечені медичним персоналом, медикаментами та засобами захисту.