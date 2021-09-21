Не готові прислухатися, – Росія знехтувала рішенням ЄСПЛ у справі вбивства Литвиненка

Європейський суд з прав людини заявив, що саме Росія відповідальна за вбивство колишнього працівника російських спецслужб Олександра Литвиненка. У Кремлі поспішили спростувати це та навіть назвали висновки ЄСПЛ голослівними.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

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Росія не прислухатиметься до рішення ЄСПЛ

У своїй заяві Пєсков сказав, що ЄСПЛ навряд чи має якісь повноваження або технологічні можливості володіти інформацією щодо вбивства Литвиненка.

Досі немає жодних результатів цього розслідування, тому робити подібні твердження ну як мінімум голослівно. Ми не готові прислухатися до таких рішень,

– зазначив він.

Позиція ЄСПЛ

У рішенні Європейського суду з прав людини констатували, що Росія:

не провела ефективного розслідування справи;

не забезпечила притягнення до відповідальності росіян Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, яких британські слідчі назвали виконавцями вбивства.

Суд постановив, що Росія має виплатити понад 100 тисяч євро компенсації дружині Литвиненка Марії Картер.

Що відомо про вбивство Литвиненка

Олександр Литвиненко – колишній агент Росії, який спочатку працював на КДБ, а потім на ФСБ. Але згодом він став критиком російської влади й у 2000 році переїхав до Великої Британії, побоюючись за свою безпеку.

й у 2000 році переїхав до Великої Британії, побоюючись за свою безпеку. Спокійне життя тривало недовго. Вже за 6 років Литвиненка отруїли радіоактивною речовиною полоній-210. За 3 тижні до смерті колишній агент Росії зустрічався зі своїми товаришами по службі Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном.

Слідчі припускають, що він випив чай, в який, ймовірно, підсипали отруту. У 2006 році він помер від променевої хвороби.

Литвиненко не раз говорив слідчим, що винен у його вбивстві тільки Володимир Путін, але у глави Кремля риторика завжди одна – "ми не убивали його, бо все що він міг сказати, він уже давно сказав".

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