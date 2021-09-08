Причиною такої агресивної дії було начебто те, що постраждалий не хотів одягати маску. Нападника затримали.

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Стрілянина у супермаркеті Дніпра: усі подробиці

У Дніпрі в супермаркеті на Тверській невідомий вчинив стрілянину. Він вистрелив у чоловіка, який не хотів одягати маску.

Нападник і постраждалий були покупцями, конфлікт почався саме з зауваження щодо маски.

З'ясовувати стосунки чоловіки продовжили на вулиці.

У підсумку один почав стріляти в іншого з револьвера Флобера.

Довідка: револьвери під патрон Флобера не потребують дозволу на носіння, адже у них не нарізний ствол і не застосовують порох. Дрібнокаліберні кулі вилітають завдяки запальній суміші.



Інцидент зі стріляниною стався біля супермаркету на Тверській / Фото "Информатор"

Інцидент стався близько 20:30 7 вересня. Джерела розповіли журналістам, що:

Потерпілий зазнав травми під правим оком (утім, наскільки вона важка – невідомо).

Нападник же – 43 річний місцевий мешканець.

Що цікаво, до походу у супермаркет чоловік "підготувався" серйозно, адже був у всеозброєнні:

При собі мав не тільки револьвер, а й газовий балончик та електрошокер.

У підсумку нападника затримали й доправили у відділення поліції.

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