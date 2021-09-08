Не хотів одягати маску в супермаркеті: у Дніпрі невідомий вистрілив у чоловіка
Джерело:"Информатор"
Надзвичайна подія сталася у Дніпрі 7 вересня. На вулиці Тверській у супермаркеті один чоловік вистрелив в іншого.
Причиною такої агресивної дії було начебто те, що постраждалий не хотів одягати маску. Нападника затримали.
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Стрілянина у супермаркеті Дніпра: усі подробиці
У Дніпрі в супермаркеті на Тверській невідомий вчинив стрілянину. Він вистрелив у чоловіка, який не хотів одягати маску.
- Нападник і постраждалий були покупцями, конфлікт почався саме з зауваження щодо маски.
- З'ясовувати стосунки чоловіки продовжили на вулиці.
У підсумку один почав стріляти в іншого з револьвера Флобера.Довідка: револьвери під патрон Флобера не потребують дозволу на носіння, адже у них не нарізний ствол і не застосовують порох. Дрібнокаліберні кулі вилітають завдяки запальній суміші.
Інцидент зі стріляниною стався біля супермаркету на Тверській / Фото "Информатор"
Інцидент стався близько 20:30 7 вересня. Джерела розповіли журналістам, що:
- Потерпілий зазнав травми під правим оком (утім, наскільки вона важка – невідомо).
- Нападник же – 43 річний місцевий мешканець.
Що цікаво, до походу у супермаркет чоловік "підготувався" серйозно, адже був у всеозброєнні:
- При собі мав не тільки револьвер, а й газовий балончик та електрошокер.
У підсумку нападника затримали й доправили у відділення поліції.
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