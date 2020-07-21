В маршрутці в Дніпрі 18 липня чоловік кілька разів ударив жінку. Свідки зняли на відео цей конфлікт та виклали в інтернет. Після цього чоловіка, яикй вдарив жінку, знайшли невідомі та побили.

Що відомо про конфлікт

Жінка сварилася з іншими пасажирами, стверджувала, що хоче їхати сама на двох місцях, бо начебто заплатила. Усе це відбувалося з нецензурною лексикою та образами. Повідомили у ТСН.

Важливо Чоловік з пенсіонерками жорстоко побили молоду жінку в маршрутці в Дніпрі: відео та подробиці

Побиту жінку пасажири виштовхали з маршрутки, а після цього повернулися до салону й рушили далі.

Після оприлюднення відео, чоловіка, який вдарив жінку, знайшли невідомі і побили. У соцмережах стверджували, що у такий спосіб "покарали його".

Розповідь очевидців

Очевидиця конфлікту Ганна стверджує, що чоловік, що вдарив жінку в маршрутці, не нападник, а герой, а конфлікт провокувала саме жінка і начебто била інших пасажирів.

Вона ж геть не заплатила! Не те, що за два місця. Вона навіть за одне не заплатила! Вона почала плюватися! Вона всіх дуже відбірним матом ображала,

– повідомила Ганна.

У автотранспортному підприємстві розповіли, що водій зупинився, коли почув крики. Адже увесь час стежив за дорогою. На час перевірки його відсторонили, бо вважають, що той вчинив порушення.

"Він мав одразу зупинити автобус, вимкнути двигун, висунути ключ із замка запалення і долучитись до владнання конфлікту. Якщо б йому це не вдалося, то він мав одразу викликати поліцію", – пояснив голова обласної профспілки автомобілістів та автоперевізників Михайло Тонконогий.

Як пояснює свої дії чоловік, який вдарив жінку

Чоловік, який вдарив жінку в маршрутці, сам у лікарні після травм від самоназваних месників.

"Хотів дати по губах, ляпас за ці слова, які вона говорила на адресу жінки з дитиною і старих людей. Вона ображала всіх. Я жалкую про це. Але я реально просто вже не міг терпіти хамство, яке вона чинила", – пояснив свої дії чоловік.

Читайте також Чоловіка, схожого на кривдника дівчини в маршрутці у Дніпрі, теж побили, – ЗМІ

Водночас поліція шукає усіх учасників – від конфлікту в маршрутці і до самоназваних месників.