Також вона заявила, що захист буде просити для нього цілодобовий домашній арешт. Наразі підліток перебуває в слідчому ізоляторі.

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Також поскаржилася на погрози

За словами Данилової хлопець пам'ятає лише момент удару. Проте зараз нібито не може сказати напевне, де саме він сидів.

Його відвезли після аварії в 4 лікарню швидкої допомоги, лікарі приклеїли ватку, а рану ніхто не зашив. Він каже "якщо я дійсно був за кермом, я понесу повну відповідальність",

– розповіла адвокатка про затриманого.

Також вона поскаржилася, що їй і підзахисному пишуть багато образ і погроз у соцмережах. За словами Данілової, це порушення закону демонструє, що в нас "не правова держава".

Адвокатка говорить про свідчення затриманого підлітка: дивіться відео

Авто нібито належало мамі

У ЗМІ одразу після аварії повідомили, що розбитий автомобіль Infinity належить 16-річному. Його нібито йому купили кількома днями раніше. Проте в мережі з'являлися відео, які, ймовірно, свідчили про те, що воно було й раніше.

Це адвокатка також коментувала. Вона зазначила, що автомобіль нещодавно собі придбала матір хлопця. Жінка нібито поїхала до Німеччини, а забрати транспорт із СТО мали її син із повнолітнім другом, який має права.

Адвокатка розповідає про погрози та власника авто: дивіться відео

Чи хочуть його "відмазати"

Одразу після аварії 16-річний хлопець почав кричати на правоохоронців. Він казав, що його матір має зв'язки в прокуратурі, а батько "м'ясний олігарх", тому свою дитину "відмажуть і відправлять жити закордон".

27 жовтня вже повідомили, що це цілком може бути правдою. Харків'янин Стас Жадан заявив, що вину з підлітка намагаються перекласти на одного з пасажирів, які були в Infinity. 19-річному хлопцю нібито пропонували велику суму. За даними Жадана, той має лише визнати, що саме він був за кермом у момент аварії.

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