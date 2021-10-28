"Не пам'ятає чи був за кермом": захист мажора, який спричинив ДТП у Харкові, проситиме домашній

На проспекті Гагаріна в Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія. Одразу повідомили, що її нібито спричинив 16-річний хлопець. Проте вже через 2 дні після ДТП його адвокатка Інна Данилова сказала, що юнак не пам'ятає, чи був за кермом.

Також вона заявила, що захист буде просити для нього цілодобовий домашній арешт. Наразі підліток перебуває в слідчому ізоляторі.

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Також поскаржилася на погрози

За словами Данилової хлопець пам'ятає лише момент удару. Проте зараз нібито не може сказати напевне, де саме він сидів.

Його відвезли після аварії в 4 лікарню швидкої допомоги, лікарі приклеїли ватку, а рану ніхто не зашив. Він каже "якщо я дійсно був за кермом, я понесу повну відповідальність",

– розповіла адвокатка про затриманого.

Також вона поскаржилася, що їй і підзахисному пишуть багато образ і погроз у соцмережах. За словами Данілової, це порушення закону демонструє, що в нас "не правова держава".

Адвокатка говорить про свідчення затриманого підлітка: дивіться відео

Авто нібито належало мамі

У ЗМІ одразу після аварії повідомили, що розбитий автомобіль Infinity належить 16-річному. Його нібито йому купили кількома днями раніше. Проте в мережі з'являлися відео, які, ймовірно, свідчили про те, що воно було й раніше.

Це адвокатка також коментувала. Вона зазначила, що автомобіль нещодавно собі придбала матір хлопця. Жінка нібито поїхала до Німеччини, а забрати транспорт із СТО мали її син із повнолітнім другом, який має права.

Адвокатка розповідає про погрози та власника авто: дивіться відео

Чи хочуть його "відмазати"

Одразу після аварії 16-річний хлопець почав кричати на правоохоронців. Він казав, що його матір має зв'язки в прокуратурі, а батько "м'ясний олігарх", тому свою дитину "відмажуть і відправлять жити закордон".

27 жовтня вже повідомили, що це цілком може бути правдою. Харків'янин Стас Жадан заявив, що вину з підлітка намагаються перекласти на одного з пасажирів, які були в Infinity. 19-річному хлопцю нібито пропонували велику суму. За даними Жадана, той має лише визнати, що саме він був за кермом у момент аварії.

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