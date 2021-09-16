Не підлабузництво, а гумор: у Чорноморську пояснили балет на дні народженні мера

У Чорноморську, що на Одещині, мера привітали балетом "Лебедине озеро", який виконала чиновниця. У міськраді пояснили, що так званий виступ – це не підлабузництво, а гумор.

Водночас виконавиця заявила, що танець мав зламати радянську традицію, коли до кабінетів можновладців вишукується черга з квітами та подарунками.

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"Ми вирішили колективом після робочої наради на три хвилини затриматися і від відділу культури та всіх колег привітати творчо нашого голову", – сказала Юлія Крістанова.

Не підлабузництво, а гумор, – мер

Своєю чергою іменник – мер Чорноморська наголосив, що виступ чиновниці став для нього несподіванкою. Однак зауважив, що підлабузництва у вітанні не побачив.

Я не бачу в цьому нічого поганого. Я бачу навпаки нормальний настрій, все добре. Ми хоч і не говоримо, що ми одесити, але ми з Одеської області, ми – з гумором,

– додав Василь Гуляєв.

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