Бійка сталась в Амур-Нижньодніпровському районі. Дівчатам на вигляд 16 років.

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Особливо жорстокі удари

Неповнолітні лежали на асфальті та тримали одна одну за волосся. Одна дівчина почала бити іншу по обличчю руками, а потім – ногою по спині.

Під час бійки лунала лайка.

Свідки "долучились" до бійки

Очевидці не поспішали розбороняти дівчат. Одна зі свідків навіть вдарила по спині учасницю бійки. Бійку знімали на відео.

Дивіться відео бійки (присутня нецензурна лексика) 18+:

Схожий інцидент у Харкові

У Харкові також двоє дівчат-підлітків влаштували бійку посеред вулиці. Їхні товариші стояли довкола, а дехто навіть знімав це "дійство".

Потерпіла 17-річна дівчина звернулась до медиків. Ті повідомили про конфлікт правоохоронцям. Постраждала відмовилась писати заяву. Тому справу не відкривали, зареєстрували лише звернення. Кажуть, що травми були несуттєвими.

Причина бійки невідома.