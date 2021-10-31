Для виборів мера Харкова ще з 8 ранку відкриті 605 дільниць, але містяни не поспішають обирати міського голову. У місцевих телеграм-каналах навіть жартують, що черга до зоопарку сьогодні більша, аніж по бюлетені.

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Представник громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко повідомив, що станом на 12 годину прийшли лиш 12,4% осіб. "Це дані від наших кількасот спостерігачів, які працюють на дільницях. Може бути похибка до пів відсотка", – відзначив він.

Вхід на дільницю без сертифікатів вакцинації

Напередодні комітет виборців України спростовував заяви політиків про те, що в Харкові нібито пускатимуть на вибори лиш людей із COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом.

Вхід на дільницю, як завжди, лиш із паспортом і маскою. На вході – скринінг температури. Для тих, у кого температура вище 37,2 є окрема кабінка.

Зверніть увагу! Уперше на дільницях можна було проголосувати за народного обранця і щепитися від коронавірусу.

"Мені подруга весь час телефонує і каже: "Роби скоріше щеплення, бо багато помирають і мені не буде з ким спілкуватись". Я кажу: "Добре, обов'язково зроблю". Тут надіслали повідомлення і кажуть, що можна проголосувати й одразу ж щепитись. Я вирішила це зробити, бо хочеться ще пожити", – сказала мешканка Харкова.

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Майже 10% міських дільничих комісій мають мобільні пункти вакцинації. "Неочікувано. Люди приходять, голосують і вакцинуються. Вік приблизно 60 років. Є і 40-річні. Різні", – зазначають містяни.

Це було наше 2 щеплення. Нам не потрібно навіть витрачати час і йти до сімейного лікаря, щоб отримати документи, що повністю вакцинувались. Ідемо тепер голосувати,

– розповіла харків'янка Світлана.

Порушення у гуртожитках і лікарнях

Серйозних порушень до обіду на дільницях не зафіксували. У поліції кажуть, що поки нарахували 20 мініінцидентів. Наприклад, чоловік сфотографувався з бюлетенем.

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Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА наголошують, що є декілька куди серйозних порушень. На виборчій дільниці в гуртожитку військового вишу фіксували присутність сторонніх осіб. Найімовірніше контрольоване голосування. Порушення виявили також і в лікарні.

Наш спостерігач помітив уже пустий підписаний протокол у Міській клінічній лікарні №14. Виборчі протоколи члени комісій підписують лише після того, як у них внесені всі дані щодо кількості голосів за кожного кандидата. Якщо підписують пустий протокол, це може свідчити про ознаки фальсифікацій. Микола Зінченко Представник громадянської мережі ОПОРА

Можуть прийти ще 25 – 30% виборців

У перші години проголосували 2 кандидатів, яких оглядачі називають лідерами перегонів. Мовиться про секретаря міськради Ігоря Терехова та ексмера Михайла Добкіна. Обидва заявили про брудну передвиборчу кампанію.



Терехов та Добкін є найбільшими конкурентами на виборах / Колаж 24 каналу

Присутність на мерських у Харкові вже є нижчою, аніж була рік тому. Політичні оглядачі прогнозують: до 20 години вечора на дільниці прийдуть від 25 до 35% виборців.