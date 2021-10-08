Не пояснив, звідки 13 мільйонів гривень: НАЗК публічно викликає ексголову Харківської ОДА Кучера

Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер шостий раз отримав запрошення від Національного агентства з питань запобігання корупції. У нього знайшли неправдиві відомості про криптовалюту.

НАЗК перевірили декларації Кучера за 2019 та 2020 рік, які він надав як колишній очільник Харківської обласної державної адміністрації. Там виявили 13,1 мільйона гривень криптовалюти.

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За що має відповісти чиновник

Результати аналізу декларації 2020 року передали до НАБУ. Однак через рішення суду неможливо притягнути ексголову до кримінальної відповідальності за неправдиві відомості в декларації за 2019 рік.

Проте через неправдиві відомості щодо 227 тисяч гривень відповідальність таки передбачена, тому НАЗК вшосте запрошує Кучера для пояснень. Попередні рази він не реагував на виклики.

НАЗК надіслало лист до Кабінету Міністрів України та Комісії з питань вищого корпусу державної служби, щоб вони посприяли реакції чиновника.

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Які порушення знайшло НАЗК

Кучер вказав, що володіє криптовалютою у розмірі 13,1 мільйона гривень, але не надав докази наявності криптовалюти, хоча Bitcoin має публічну адресу і може підтвердити належність ресурсів конкретній особі.

НАЗК зазначила, що за даними податкової загальний дохід Кучера та його сім'ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік становить менше ніж 1 мільйон гривень.

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