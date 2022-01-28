Не раніше, ніж 6 місяців від отримання другої дози

У МОЗ все ж кажуть, що отримати третю дозу вакцини через 3 місяці не можна, мінімальний термін – 6 місяців від закінчення стандартного курсу щеплення.

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Постанова КМУ № 677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів,

– йдеться в повідомленні відомства.

Загальні рекомендації щодо бустерних доз залишаються без змін:

людям, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6 – 9 місяців;

окремої категорії людей – імунокомпрометованим – бустерна доза вводиться через 3 – 6 місяців після додаткової дози.

Зверніть увагу! Бустерна доза та додаткова – це різні поняття. Додаткову дозу вводять тим, у кого ослаблений імунітет через важкі захворювання.

Коротко про COVID-вакцинацію в Україні

Станом на ранок 28 січня в країні щеплено 15 278 387 людей. 15 278 385 з них отримали щонайменше одну дозу, а ось повний курс вакцинації двома дозами пройшли 14 576 722 людини.

Тим часом додаткову дозу зробили 15 626 українців, а бустерну – 296 099 людей.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу