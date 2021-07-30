Про цю яму на розі вулиць Іцхака Рабина та Генерала Петрова повідомили 30 липня. Багатометрове провалля огородили дерев'яними щитами ще за 4 дні до цього.

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Чому там не проводять ремонт

Чому провалля не засипають пояснили в "Інфоксводоканалу". Там заявили, що це не єдине місце, де утворилося провалля. Тому провал на Генерала Петрова внесли в "графік ліквідації аварій". Проте, на жаль, не сказали, скільки пунктів у цьому графіку.

Наразі бригада працює на місці більш серйозного випадку на вулиці Степовій. Одразу після закінчення робіт там ремонтники перемістяться до провалу на Генерала Петрова кут Іцхака Рабина,

– сказали на підприємстві.

Які незручності це завдає

Внаслідок інциденту там частково паралізований рух. Оскільки загородження повністю перекривають правий ряд транспорту.

Слід зазначити, що там також заблокований під'їзд до автобусної зупинки. Наразі яма не розростається, проте чергова літня злива може привести до ще більшого руйнування покриття.

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Не надто стараються

Після спілкування з комунальника, кореспондент поїхав на місце провалу вулиці Степової. Там у цей момент справді ще була яма, яку не ліквідували. там побачили бригаду працівників "Інфоксводоканала".

Однак журналісти зазначили, що особливого ентузіазму в роботі працівників не було.Тому припустили, що навряд вдасться закласти провал незабаром.

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Вже один провал ліквідували

Також повідомили, що було провалля на вулиці Пироговська. Там комунальники приступили до роботи найшвидше. Тому провалля наразі вже ліквідоване. Його засипали, а потім робили велику латку асфальту.

Зверніть увагу! 27 липня повідомили, що в Одесі повис над прірвою приватний будинок. Оскільки зливи були дуже сильними там просіла, а потім і провалилася в катакомби земля.