Не розумію, як вижили, – батько травмованого в ДТП з Land Cruiser підлітка про наслідки аварії

У Харкові на перехресті проспекту Науки з вулицею Тобольською 11 листопада двох дітей протаранив автомобіль Toyota Land Cruiser. Неповнолітні дивом залишилися живі.

Батько хлопця, який опинився під колесами елітного авто, Дмитро Михайлюта розповів, що діти якраз поверталися зі школи. В якому вони стані та що пам'ятають про аварію – читайте далі.

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Підлітки вчаться у паралельних класах і того дня йшли разом, бо живуть в одному напрямку. Як сказав хлопець батьку, все сталося раптово.

Я йду через дорогу, відчуваю удар, відчуваю, що мене крутить. Потім відключився, а коли прийшов до тями, вже люди його обступили,

– переповідає слова сина Дмитро Михайлюта.

Він додав водій позашляховика з родиною не зв'язувався. Але, за його словами, родинам постраждалих дітей цього і не треба.

"Ми самі своїх дітей вилікуємо. Гроші – це неважливо, головне, щоб без наслідків все було. Ми як батьки настільки раді, що діти вижили після такого. Я взагалі не розумію, як мого малого колесо не переїхало", – наголосив батько.

Дмитро Михайлюта зауважив, що його син зараз у тямі, спокійний та жартує.

Що відомо про стан дітей

Лікарі підтвердили у хлопця черепно-мозкову травму, але він ще проходить дообстеження.

Кістки цілі, голова ціла. На руку наклали пов'язку. І вночі було блювання з кров'ю. Тому зараз його знову повезли на обстеження, що це могло бути. Вчора УЗД нічого не показало. Він при тямі. Кістки цілі, хребет цілий, все ціле. Єдине що, спина боліла, струс мозку і рука,

– пояснив Михайлюта.

Черепно-мозкову травму підтвердили й у дівчинки. Їй довелося зашивати голову. У Харківській міськраді з посиланням на заступника головлікаря лікарні Андрія Соцького повідомили, що стан дітей – стабільний, середньої тяжкості.

Нові деталі від прокуратури

Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко розповів, що водій заявляє, ніби не перебував в наркотичному стані в момент ДТП.

Він (водій – 24 канал) говорить, що ця трагічна ситуація трапилась через те, що він задивився на мобільний телефон під час керування автомобілем. Наразі проводять хімічний аналіз матеріалів, які відібрали. Через декілька годин буде відомо про результати наркотичного сп'яніння. Дмитро Чубенко Речник прокуратури Харківської області

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ДТП з Toyota Land Cruiser у Харкові: головне

У Харкові орієнтовно о 15 годині елітний позашляховик просто на пішохідному переході збив двох дітей, які серед натовпу переходили через дорогу.

13-річний хлопчик та дівчинка йшли на зелене світло. Попри це водій просто зніс дітей. Власник Toyota протягнув потерпілого орієнтовно 10 метрів, після чого зупинився.

За попередніми даними, водій Toyota Land Cruiser не був в алкогольному сп'янінні Чи був він у стані наркотичного сп'яніння, нині очікують на результат тестування.