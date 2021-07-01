Свій допис з так званими вибаченнями блогерка назвала "Україна, або чому мене хочуть вбити в рідній країні". Вона розпочала з того, що поскаржилася на підписників.
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Блогерка спробувала вибачитися
Дівчина побідкалася, що люди, які живуть з нею на одній землі, погрожують їй і збираються групами.
Далі вона зазначила, що в аеропорту "Бориспіль" їй потрібна була допомога. Дівчина прийшла до представниць української авіакомпанії, а вони нібито просто пішли, проігнорувавши її.
На своїй сторінці я виклала історію, де сказала "ненавиджу країну і людей в ній", але хочу сказати, що, як би нерозумно зараз не звучало, я зробила помилку, бо була налякана і засмучена,
– заявила блогерка.
Любов до України, та не до влади
Вона додала, що насправді любить Україну. З цієї причини й проживає в Одесі, хоча має "гроші, щоб жити в будь-якій країні світу". Однак їй не вгодив націоналізм, який стає все популярнішим.
Я не люблю владу, яка зіштовхує нас лобами, не люблю менталітет і процвітаючий націоналізм. За мою помилку мене хоче знищити мій народ, який кричить, що хоче в Євросоюз,
– додала блогерка.
Після цього вона почала дорікати українцям за незгуртованість та атаки один на одного. І ще чомусь згадала нацизм. "Я проти української влади та проти нацизму, у нас свобода слова і вибору, ми сильна і незалежна країна", – додала блогерка.
Ще вона здивувалася, чому люди пишуть їй про ескорт, зовнішність, губи. Адже вона "неодноразово перераховувала гроші на лікування українських дітей, на дитячі будинки й тварин".
На завершення блогерка сказала, що є патріоткою Одеси, яку обожнює. А також попросила не принижувати її через "зроблену в агресії помилку".
Дівчина образила Україну: що відомо
- Через затриманий рейс блогерка записала одразу декілька гнівних відео.
- Вона заявляла, що перебуває у "самому кончєнному аеропорту самой кончєнной страни".
- Образливі слова звучали й щодо авіакомпаній. Дісталося і підписникам дівчини.
Образливі заяви блогерки: дивіться відео (18+)