Вже не "самая кончєнная", – блогерка, яка нарікала на Україну, вибачилася

Блогерка з ніком missverona не змогла 1 липня вчасно вилетіти з аеропорту "Бориспіль" через затримку рейсу. Через це вона наговорила багато образ щодо України, авіакомпанії та аеропорту, називаючи їх "самими кончєнними". Згодом дівчина спробувала пояснити свої слова та вибачитися.

Свій допис з так званими вибаченнями блогерка назвала "Україна, або чому мене хочуть вбити в рідній країні". Вона розпочала з того, що поскаржилася на підписників.

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Блогерка спробувала вибачитися

Дівчина побідкалася, що люди, які живуть з нею на одній землі, погрожують їй і збираються групами.

Далі вона зазначила, що в аеропорту "Бориспіль" їй потрібна була допомога. Дівчина прийшла до представниць української авіакомпанії, а вони нібито просто пішли, проігнорувавши її.

На своїй сторінці я виклала історію, де сказала "ненавиджу країну і людей в ній", але хочу сказати, що, як би нерозумно зараз не звучало, я зробила помилку, бо була налякана і засмучена,

– заявила блогерка.

Любов до України, та не до влади

Вона додала, що насправді любить Україну. З цієї причини й проживає в Одесі, хоча має "гроші, щоб жити в будь-якій країні світу". Однак їй не вгодив націоналізм, який стає все популярнішим.

Я не люблю владу, яка зіштовхує нас лобами, не люблю менталітет і процвітаючий націоналізм. За мою помилку мене хоче знищити мій народ, який кричить, що хоче в Євросоюз,

– додала блогерка.

Після цього вона почала дорікати українцям за незгуртованість та атаки один на одного. І ще чомусь згадала нацизм. "Я проти української влади та проти нацизму, у нас свобода слова і вибору, ми сильна і незалежна країна", – додала блогерка.

Ще вона здивувалася, чому люди пишуть їй про ескорт, зовнішність, губи. Адже вона "неодноразово перераховувала гроші на лікування українських дітей, на дитячі будинки й тварин".

На завершення блогерка сказала, що є патріоткою Одеси, яку обожнює. А також попросила не принижувати її через "зроблену в агресії помилку".

Дівчина образила Україну: що відомо

Через затриманий рейс блогерка записала одразу декілька гнівних відео.

Вона заявляла, що перебуває у "самому кончєнному аеропорту самой кончєнной страни".

Образливі слова звучали й щодо авіакомпаній. Дісталося і підписникам дівчини.

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