Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін Live", повідомляє 24 канал. За його словами, є значно гостріша причина для особистої поїздки Путіна у Білорусь.

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Навіщо Путін їде в Мінськ

Мова йде про викриття контактів Лукашенка з Заходом. Президент Росії хоче напоумити та застерегти свого білоруського колегу. Звісно, з питанням вступу Білорусі у війну це взаємопов'язано, адже найкращий спосіб змусити Лукашенка обірвати контакти із Заходом – це схилити його до безпосередньої участі у війні.

Але саме тому і Лукашенко, на думку Арестовича до останнього уникатиме цього всіма можливими способами – маневруватиме, робитиме усілякі заяви з закликами, влаштовуватиме раптові перевірки готовності армії, їхатиме 20 БТРами їхатиме в бік українського кордону тощо.

Він дуже боїться участі білоруських військ у війні,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Він додав, що загалом у диктаторів і без цієї теми буде про що поговорити. Так, на порядку денному їхньої зустрічі, найімовірніше будуть:

відносини у трикутнику Росія – Білорусь – Китай,

відносини Лукашенка із Заходом, його "переговори Вольфа в Берні",

передача озброєння російській армії,

застосування російських збройних сил проти України з території Білорусі.

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Чи можуть вбити Лукашенка

Подейкують, що російська сторона хоче вбити Лукашенка, аби хтось інший, той, хто його замінить, віддав армії наказ про наступ на Україну. Як пояснив Арестович, росіяни, звичайно, можуть це зробити, але вони ніколи не отримають гарантії, що після ліквідації Лукашенка в Білорусі не розпочнеться народне повстання, яке ускладнить застосування білоруських збройних сил у зовнішній війні. Крім того, зрозумівши, що Лукашенка вбили саме росіяни, і білоруські військові можуть збунтуватися та перейти на бік повстанців.

"Смерть Лукашенка одразу після смерті Макея – одразу всі розумітимуть, яких "грибів", де він "об'ївся", і найголовніше – навіщо. Звичайно, було б добре, але в житті таке рідко буває", – наголосив Арестович.

Він додав, що і вбити Лукашенка не так просто, як могло б здаватися, адже його дуже добре охороняють. Врешті-решт, мова йде про лідера держави, який має віддані спецслужби, силовиків та знає, що на його життя можуть замахнутися будь-якої миті.

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