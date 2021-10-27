У мережі оприлюднили відео та багато фото з цього місця. Проте згодом стало відомо, що невідомі зробили не надто хороший вчинок, оскільки ймовірний винуватець аварії там не живе.
До теми У Харкові 16-річний мажор спричинив масштабну ДТП з загиблими: все, що відомо
Розписали навіть асфальт
Написи на стінах зробили фарбою з балончика. Переважно там написали чимало образ, на кшталт "пи**р мелкий". Теж там зробили кілька щирих побажань смерті.
Написи з прокльонами на під'їзді: дивіться відео
Залишили послання й на асфальті. Там намалювали свастику, а також написали "Тобі 3.14зда". Окрім цього, можна помітити й число – тюремний код, який означає зневагу до поліції.
Проте телеграм ХС написав, що невідомі залишили написи, де хлопець не живе. Тому це, ймовірно, було беззмістовним псуванням майна.
Розмальований під'їзд у Харкові / Фото телеграму "Сьогодні"
Основне про смертельну ДТП у Харкові
- Трагедія сталася пізно ввечері на проспекті Гагаріна.
- Авто Infinity на величезній швидкості протаранив Chevrolet, водій якого одразу загинув.
- Ймовірним винуватцем аварії вважають 16-річного юнака, який любив похизуватися своєю зухвалістю в мережі.
- Слід зазначити, що він уже раніше відзначився правопорушеннями. Зокрема, у 14 років він стріляв з пістолета по людях у супермаркеті.
- А незадовго до ДТП підліток публікував у інстаграмі відео, де порушував правила, а потім лаявся на поліцейських.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху та затримали хлопця.