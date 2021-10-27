У мережі оприлюднили відео та багато фото з цього місця. Проте згодом стало відомо, що невідомі зробили не надто хороший вчинок, оскільки ймовірний винуватець аварії там не живе.

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Розписали навіть асфальт

Написи на стінах зробили фарбою з балончика. Переважно там написали чимало образ, на кшталт "пи**р мелкий". Теж там зробили кілька щирих побажань смерті.

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Залишили послання й на асфальті. Там намалювали свастику, а також написали "Тобі 3.14зда". Окрім цього, можна помітити й число – тюремний код, який означає зневагу до поліції.

Проте телеграм ХС написав, що невідомі залишили написи, де хлопець не живе. Тому це, ймовірно, було беззмістовним псуванням майна.

Розмальований під'їзд у Харкові / Фото телеграму "Сьогодні"

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