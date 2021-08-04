Не свідчить про вину, – Товмасян прокоментував підозру щодо хабаря

Глава Харківської облради Артур Товмасян прокоментував свою підозру у хабарництві. Також чиновник наразі виходить з обласної фракції "Слуга народа".

Товмасян запевняє, що буде доводити свою непричетність. Крім того, чиновник написав заяву про тимчасовий вихід зі "Слуги народу".

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Наявність підозри не свідчить про наявність доведеної вини,

– сказав Товмасян.

Товмасяна можуть звільнити

Харківській обласна рада збереться на позачергову сесію. Під час засідання можуть змінити її голову. Про це розповів депутат облради від "Слуги народу", заступник голови Харківської облдержадміністрації Роман Семенуха, повідомляє "Суспільне".

За його словами, серед фракцій тривають перемовини. Тому невідомо, коли може відбутись позачергова сесія.

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