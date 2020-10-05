Укрзалізниця запускає пілотний проєкт з безконтактної оплати за проїзд в електричках. Скористатись такою можливістю, як очікується, пасажири зможуть вже з початку 2021 року.

Проєкт реалізовуватимуть на найпопулярніших напрямках

Проєкт впроваджуватимуть спільно з платіжною системою VISA. Про інновації повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

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Реалізовуватимуть проєкт спочатку на напрямках Київ – Фастів та Київ – Святошин. На станціях встановлять турнікетні системи та термінали з продажу квитків.

Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою, або навіть телефоном і не стояти у чергах до квиткової каси. До речі, в ситуації з поширенням коронавірусу ця опція дуже актуальна,

– зазначив директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

У такий спосіб в Укрзалізниці хочуть бодай частково вирішити проблеми з "зайцями". Якщо стартовий проєкт буде успішним, його поширять і на інші приміські напрямки.

Пасажири зможуть отримувати інформацію через месенджери

Ще один пілотний проєкт – щодо нотифікації. В компанії сподіваються, що вже через кілька місяців пасажири зможуть отримувати у месенджерах повідомлення про розклад руху, здійснювати оплату та отримувати довідкову інформацію.