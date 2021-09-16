Не варто робити передчасні висновки, – Ступак про причетність Росії до вибуху в Дніпрі

Служба безпеки України розслідує вибух у Дніпрі. Водночас робити передчасні висновки щодо інциденту та причетних до нього не варто.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Українського інституту майбутнього та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він припустив, яка ймовірність того, що Росія могла бути причетною до теракту у Дніпрі.

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"Я б передчасно не робив такі висновки, про російський слід. У нас є компетентні органи, які повинні зробити розслідування і висновок про те, що відбулося: росіяни чи не росіяни (були причетні – 24 канал)", – сказав експерт Українського інституту майбутнього.

Ступак: Для теракту повинна бути політична складова

Іван Ступак зауважив, що наразі необхідно з'ясувати і зважити, яку роль загиблі особи відігравали у суспільно-політичному житті – щоб відповідну загибель трактувати як теракт.

Для терористичного акту повинна бути політична складова, обов'язково. Для правової кваліфікації,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Загалом, наголосив експерт, жодна країна світу не може похизуватися тим, що може передбачити й запобігти 100% загроз. Це неможливо. За його словами, запобігти схожим трагедіям можуть, зокрема, повідомлення громадян про підозрілі знахідки чи ситуації.

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