Не виключають російський слід: поліція назвала три версії вбивства активіста Ганула

В Одесі 14 березня стало вбивство активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці наразі розглядають три можливі версії злочину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.

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Що відомо про розслідування вбивства Ганула

За словами Нєбитова, поліція кілька версій, зокрема замовне вбивство, вчинене у зв'язку з професійною і громадською діяльністю потерпілого, вбивство у зв'язку з особистою неприязню.

Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відомо своєю проукраїнською позицією,

– сказав він.

До слова, підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула затримали пообіді 14 березня. Ним виявився 46-річний дезертир Сергій Шалаєв. На відео з допиту можна почути, що його звуть Сергій Сергійович. Він 1978 року народження та має військове звання старшого лейтенанта.

ЗМІ також пишуть, що підозрюваний у вбивстві Ганула пішов у СЗЧ менше ніж місяць тому – 23 лютого. Коли провину чоловіка доведуть у судовому порядку, то йому загрожує в'язниця до 15 років або довічне позбавлення волі.