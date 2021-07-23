Не віриться, що вижили, – журналістка 24 каналу дивом врятувалася під час зливи в Одесі

Вночі проти 22 липня Одесою пронеслася потужна гроза. Місто за лічені хвилини накрила вода. Журналістка 24 каналу Катерина Сердюк перебувала в епіцентрі стихії, на одній із найзатопленіших вулиць.

Все почалося з того, що ввечері Катерина та її сім'я виїжджали з пляжу "Аркадія". Вони рухалися автомобілем Балківською – саме ця вулиця чи не найбільше постраждала внаслідок негоди.

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Контроль над авто був втрачений

Спочатку журналістці навіть вдалося зняти декілька відео. Тоді ще ніхто не знав, що попереду – спуск, прорвана каналізація й зовсім інший рівень води. "Був момент, коли здавалося, що все гаразд. Потім я повернула голову, а сусіднє авто – вже по бокові дзеркала у воді. Далі нас несло 2 хвилини, машина втратила контроль", – розповіла Сердюк.

Батько кореспондентки закликав зберігати спокій і молитися. Він намагався попереджати про кожне ймовірне зіткнення. Через якийсь час їхній автомобіль полетів у стовп. На щастя, вода пом'якшувала удари. Врешті, машина зупинилася, її затиснуло між таксі та чимось, що застрягло між колесами. Здавалося, що все добре. Проте всередину стрімко почала набиратися вода. "Коли я вилазила, вона вже підходила до сидіння", – пояснила Катерина.

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Першим виліз через вікно голова родини. Спочатку він, пробираючись через потужний потік води, виніс на безпечну територію 7-річну внучку, наймолодшу пасажирку. Потім він вивів на сушу своїх дружину та дітей. "Вода просто зносила. Мабуть, тоді йому було води вже по бедра. Якщо там впасти, шансів встати практично не було б", – розповіла журналістка.

Допомогли чужі люди, поліція їхала 4 години

До родини одразу вибігли студенти та співробітники гуртожитку №8 Одеського національного морського університету, розташованого неподалік. Вони одразу запропонували свою допомогу, закутали дитину в плед, принесли сухі речі й знайшли кімнату, аби можна було переночувати. "Потім студенти разом з моїм батьком та іншими чоловіками витягали ще людей із затопленого таксі, там також були діти", – пригадала Катерина.

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Вперше журналістка зателефонувала правоохоронцям о 2:30, аби повідомити, що на Балківській прорвало каналізацію й низка автомобілів розбиті. Тому, мовляв, потрібно зафіксувати факт ДТП, як того вимагає страхова компанія, й надіслати рятувальників. Згодом відповідні звернення робили й батько й мати Катерини, але чекати поліцію довелося аж до 6:45.

Я розумію, що все місто у колапсі. Є люди, які постраждали набагато більше. Але впродовж понад 4 годин ніякої реакції – це якось аж занадто,

– підкреслила вона.

Втім, результату це ніякого так і не дало. Сердюкам відмовили у фіксуванні дорожньо-транспортної пригоди, посилаючись на те, що була надзвичайна ситуація.

"Здавалося, що це – кінець"

Автомобіль родини після цього інциденту не працює – затягнуте стоянкове гальмо. Розблокувати його аварійно – неможливо. Відключити автономну сигналізацію вдалося не зразу – вона звучала, поки не розрядився акумулятор. Журналістка наголосила, що перебуває у шоці від того, що довелося пережити. Не віриться, що все обійшлося і що ніхто не постраждав.

"Здавалося, що це – кінець. Втонемо, задихнемося, перевернемося, не зможемо вибратися, розіб'ємося, полетівши зі спуску, впаде дерево, електрика, вода…. Як страшно, що за лічені секунди все може перевернутися й обірватися", – зазначила вона.

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