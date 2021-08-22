Інженери переконували, що харківський велетень вистоїть і в шторм. В облдержадміністрації додали, що флагшток є найбезпечнішим в Україні.
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"Я вважаю, що він найбезпечніший і найвищий в Україні", – зазначив директор департаменту Харківської ОДА Сергій Магдисюк.
Найбільший в Європі
Новий харківський флагшток претендує на рекорд. Зараз тривають останні вимірювання та порівняння. Флагшток може потрапити в Книгу рекордів не тільки як найвищий в Україні, а й в Європі.
Світового рекорду не досягли.
"Найбільший в Європі флагшток розташований в столиці Фінляндії Гельсінкі. Його висота – 100 метрів. Наш – 102 метри. Ми можемо замахнутися на рекорд найбільшого символу державності в Європі", – сказав Магдисюк.
Головне про флагшток у Харкові
- Державному і місцевим бюджетам флагшток обійшовся спільно у 24 мільйони гривень.
- Його звели за півтора дня. Водночас проєктували і виготовляли кілька місяців.
- Флагшток став не тільки найвищим, а й найдорожчим з усіх встановлених до 30-річчя Незалежності.
- Офіційно стелу відкриють вранці 23 серпня – у День Державного Прапора України.